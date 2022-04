Je suis enseignant chercheur en science politique et relations internationales.

Je dirige actuellement à l'université de Toulouse I capitole le Diplôme Universitaire d'Analyse des Conflits.

Celui-ci s'adresse :

Aux étudiants désireux de compléter leur formation universitaire générale

Aux professionnels soucieux d’approfondir leur réflexion et de renforcer leurs acquis

A toute personne ayant validé un niveau de formation suffisant et qui souhaite réfléchir sur cette réalité universelle qu'est le conflit.





Pour en savoir plus prière de m'écrire à anne.mandeville@ut-capitole.fr







Mes compétences :

Littérature

Esprit d'analyse

Analyse des conflits

Science politique et Relations Internationales

Sociologie militaire

Pédagogie et Encadrement de la recherche