Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des compétences diversifiées dans le domaine commercial et la prise en charge des clients ou encore dans la gestion administrative des dossiers.



Pourvue de qualités relationnelles appréciées, souriante, dynamique et polyvalente, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistante commerciale en Côte d Or



Mes compétences :

Assistante commerciale