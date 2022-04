Anne MARCHAT

Installée à Shanghai depuis 2 ans, j'y développe mon activité de Consultante en Bilan de Personnalité, Bilan de Compétences et Orientation.

Différents outils de personnalité viennent étayer ma démarche: MBTI (suivi individuel ou ateliers de groupe), étude Graphologique, STRONG, inventaire des orientations de carrière de SCHEIN.



Parallèlement, je maintiens certaines interventions lors de mes séjours réguliers en France.



Graphologue Conseil, formée à l'écoute active et professeur à la SFDG, je bénéficie de 15 ans d'expérience en recrutement, évaluation de candidats, accompagnement de personnes en poste ou en recherche d'emploi.



16 années passées à l'étranger m'ont permis d'acquérir une bonne approche des environnements multi-culturels et des problématiques liées à la mobilité et l'expatriation.