Florence DOSSE

ItinRh propose des interventions tournées vers une même finalité : accompagner les entreprises et leurs collaborateurs pour répondre

au mieux à leurs besoins actuels et les aider efficacement dans leur évolution.



J’ai une expérience de conseil en ressources humaines de plus de 15 ans et ai collaboré avec des grandes entreprises de secteurs variés, industrie pharmaceutique, banque, assurances, médias, industrie automobile, sécurité, aéroportuaire, énergie… ainsi qu’avec des PME et PMI.



Mon métier : identifier les enjeux, comprendre les attentes, dialoguer, évaluer les ressources, cerner les motivations et détecter les potentialités pour accompagner les projets et les hommes au service de chacun dans l’entreprise.



Que ma mission soit de conseiller une entreprise lors d’un recrutement ou d’une mobilité, d’accompagner une prise de poste, de permettre à un collaborateur de faire le point ou de dépasser un problème spécifique, je suis profondément attachée au respect des individus et à la mise en relief de leur potentiel.



Littéraire de formation, j’ai choisi, après une dizaine d’années dans l’Education Nationale, de passer de la formation des jeunes générations à l’accompagnement des hommes et des femmes dans leur vie professionnelle. Aujourd’hui, j’interviens en évaluation, bilan et coaching et mets ma longue pratique du diagnostic de personnalité au service du développement professionnel et managérial des individus dans l’entreprise.



Mon credo : écouter, analyser, comprendre, dynamiser, co-construire.



Mon état d’esprit : franchise et bienveillance.



Mes compétences :

Accompagnement

Assessment

Bilan de compétences

Bilan professionnel

Coaching

MBTI

SOSIE