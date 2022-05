Martine DOMONT

Consultante RH, expert en écriture près la Cour d'Appel de Paris, je suis diplômée du Groupement des Graphologues Conseil de France, en psychologie du travail, titulaire également d'un Diplôme universitaire d'expertise en écriture et document, ainsi que d'un diplôme universitaire en criminalistique.

Après une expérience en entreprise en qualité de Responsable Recrutement/formation, j'ai mis mon expérience au service des cabinets de conseil en recrutement et d'out-placement ainsi que des grands groupes français et anglo-saxons. Je travaille en free-lance depuis 20 ans.

Le coeur de mon métier est la graphologie. J'utilise cet outil comme support dans mes différentes activités RH. Les entreprises me sollicitent pour réaliser des bilans de compétences, évaluations, aide à la mobilité interne, recrutement.

Les particuliers viennent me voir pour une orientation scolaire ou faire le point sur leur vie professionnelle.

Je réalise également des expertises en écritures pour les tribunaux et les particuliers qui veulent entreprendre une procédure judiciaire.

J'anime aujourd'hui des ateliers de réflexion autour de l'utilisation de la graphologie dans l'orientation de carrière à l'ESSEC et à CENTRALE CARRIERES.







Mes compétences :

Bilans de compétences

Cadres Dirigeants

criminalistique

Ecriture

Formation

Graphologie

Orientation

orientation scolaire

Out placement

Recrutement