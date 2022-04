Je suis une personne sérieuse à la recherche d'un emploi qui me correspond d'avantage. J'aime partager avec les personnes qui m entourent et, ainsi apprendre d'eux chaque jour.

Le domaine du social m'attire, je ne reste pourtant pas fermée a d'autres propositions venant d'un domaine différent.

Je suis très dynamique, à l'écoute et organisée.



Mes compétences :

dynamique

Sérieuse

Sociable