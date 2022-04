Anne-Marie APPRIOU BERTHELOT

Après 10 ans d'expérience en Grande Distribution et une formation d'Acheteur International, j'ai souhaité m'investir dans les approvisionnements où j'ai travaillé plus de 15 ans en milieu industriel et dans le secteur du négoce.



Ma rigoureuse, mon dynamique, mon esprit d'équipe, m'ont permis de m'adapter aux différents secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Management

Négociation commerciale

Adaptation

Organisation

Rigueur

Gestion des stocks

Rationalisation des approvisionnements

budgets

Supply Chain

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

IBM AS400 Hardware

Enterprise Resource Planning