Vincent COYAC

Actuellement Directeur de site Réseau Pro (Agence Redon et Chateaubriant) , je veille au maintien de la politique commercial de l'entreprise et défini les objectifs et les axes de progressions. Je veille également au quotidien par la présence du chef de dépot, du responsable des approvisionnements et du responsable d'exploitation à une optimisation parfaite des stocks et des livraisons. Présent sur le terrain je participe aux relations commerciales auprès des clients, et manage une équipe de 40 personnes dont6 commerciaux et defini des plans d'actions. Très attentif à la rentabilité je controle régulièrement le compte d'exploitation.



Mes compétences :

Vente

Management