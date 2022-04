Anne Marie ATTENCIA

J'ai vécu dans la fonction attachée au personnel de l'entreprise pendant 28 ans, au sein de la Société L'OBLIQUE, initialement MALSERT.

J'ai débuté en 1977 pour traiter manuellement les dossiers de chômage technique, et cela m'a permis de mettre les doigts dans l'engrenage de la relation si complexe avec le salarié au sein de l'entreprise : comment nouer des relations de confiance, d'entraide et d'accompagnement dans un contexte de changement, parfois brutal, au sein ou en dehors de l'entreprise.



Bien sûr, la réussite de cette relation a été épaulée par ma présence à tous les niveaux administratifs de gestion du salarié (de la paie, gestion des absence, du contrat de travail, de la législation sociale, jusqu'au service formation, etc..) car mes rapports pouvaient se baser sur une connaissance parfaite du positionnement du salarié au sein de l'entreprise et dans sa vie sociale, sur ma participation active à toutes les instances représentatives du personnel, de façon à connaître toutes les tendances et réalités de la vie du groupe salarié.



Je cherche aujourd'hui à bâtir mon projet professionnel sur cette capacité forte que je possède, qui me permets de faire exprimer et comprendre rapidement et profondément les points faibles et forts de quelqu'un, afin d'aider à la résolution de conflits, voire à les prévenir.



Pour cela j'ai cherché une formation de Médiateur, auprès de l'Université Lyon III, mais elle n'est pas ouverte pour 2007. Je me renseigne actuellement pour une autre auprès des Médiateurs Associés.



Toute personne qui pourrait me parler de son parcours sur un projet similaire serait la bienvenue.



D'avance merci



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Facilitateur

Formation

Gestion du personnel

Médiateur

Rédaction