Anne-Marie AUDOUY

Après plus de vingt années d’expérience en qualité d’Assistante de Direction, d'Attachée de Presse, de Correspondante Qualité, j'offre aujourd'hui la capacité de contribuer à la performance de l'entreprise grâce à mon goût de relever de nouveaux challenges et de déployer les ressources définies dans un poste de Responsable Qualité.

Je propose une diversité de compétences pour avoir su prendre en charge des postes à responsabilités auprès de la Direction de nombreuses entreprises de renoms mais également pour avoir su prendre des initiatives tout au long de ma carrière et relever de nouveaux challenges avec une très grande autonomie, notamment dans la Communication, le Marketing, les Services Généraux et la Qualité.



Aujourd'hui, mon poste de Responsable QUALITE est centré sur l'animation de la démarche Qualité au sein d'une succursale automobile composée de plusieurs sites. Avoir une vision globale et stratégique de l'entreprise, analyser les points d'amélioration et suggérer les actions à mettre en place auprès de sa direction, telles sont quelques unes de mes missions.



J’ai développé des aptitudes relationnelles et d’écoute tant en interne qu’en externe. J’apprécie le travail en équipe pour la stimulation, l’échange des idées et de rapidité pour voir aboutir un projet.

Je passe rapidement à la réalisation car je suis centrée sur les résultats et exigeante sur les détails.

La discrétion et mon sens de la diplomatie ont su forger mon profil notamment dans mes missions auprès du PDG de Matra ainsi qu’au sein du Giat et aujourd'hui auprès du Directeur Général de BMW Distribution.

Rigoureuse, organisée, esprit d'analyse, telles sont les qualités nécessaires au déploiement de mon poste.



Mes compétences :

Communication

Coordination

Distribution

Environnement

Presse

Qualité

Sécurité

ventes