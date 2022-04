Issue d'une formation pluridisciplinaire dans le domaine du Marketing et des ressources humaines, je me suis spécialisée dans l'accompagnement professionnel personnalisé, en prenant en compte l'individu dans sa globalité, aussi bien l'être que le paraitre.



En individuel, j'apporte information et conseil en fonction du besoin du stagiaire, je réalise les bilans de compétences et bilans professionnels ainsi que des interventions de coaching.



En collectif, je reprends les fondamentaux et les bonnes pratiques des techniques de recherche d'emploi, une de mes spécialités est d'animer le module "Le look de l'emploi" qui permet la mise en adéquation entre son image et son projet professionnel.





Outplacement - Bilan de compétences

Analyse de l’expérience, détection des compétences, des potentiels : conduite d'entretien, passation de tests d'intérêts professionnels.

Formalisation du projet et de son plan d’action.

Rédaction des synthèses de fin de parcours.

Animation d'ateliers de TRE.



Coaching professionnel

Fixation des objectifs, recensement des ressources internes, utilisation de ses ressources dans une perspective de résolution.



Conseil en image professionnelle

Mise en adéquation son image et ses objectifs professionnels.

Construction d'une image publique.



Références :

Ministère de la Défense

Ministère du Travail

Ministère de l'Ecologie

RH Formation

Direction Départementale de la Cohésion sociale des Yvelines

SUPELEC





carla.magalhaes@conseilperformance.fr

06 89 80 02 21 -Array



Mes compétences :

Conseil en image

Leadership

Communication