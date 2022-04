Anne-Marie BONALDI

A l'issue de mon année de Licence, et après un parcours professionnel axé vers le commercial, c'est une approche pédagogique, sociale et solidaire des usages du numérique que je privilégie aujourd'hui.

Je suis particulièrement sensible aux questions d'e-inclusion. Je m'intéresse aux nouvelles façons d'apprendre, ainsi qu'aux nouveaux lieux d'apprentissages.



Mes compétences :

Communication

Travail en réseau, coopération

Veille technologique et documentaire

Aptitudes relationnelles

Linguistique

Informatique