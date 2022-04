Anne-Marie BOURGÈS-MAUNOURY

J'aide avec enthousiasme à partir d'une plateforme internet à la création et au développement de projets d'entreprise en facilitant la relation des porteurs de projet avec des partenaires investisseurs, free-lances ou futurs associés détenant des compétences, des carnets d'adresse...



Parallèlement, j'accompagne en coaching, au sein de la structure 60 000 rebonds, les entrepreneurs ayant connu une faillite pour les aider à rebondir dans un nouveau projet professionnel.



Chez Didaxis, j'apporte aux personnes qui souhaitent se challenger ou résoudre des problématiques spécifiques, un espace de coaching.



Je suis également conseillère en bilan de compétences. J'appuie mon accompagnement par une démarche de type coaching orientation solutions / Susciter les prises de conscience à partir de l'effet miroir, la prise de confiance par une appropriation de ses talents, la croissance par leur mise en lien avec les projets qu'ils éveillent, les formations éventuellement nécessaires et la validation du marché.



J'anime aussi des formations auprès de chercheurs d'emploi et d'étudiants pour les amener à partir d'une démarche réflexive sur eux-mêmes à réussir l'adéquation souhaitée homme/activité métier.



Exemples de demandes d'accompagnement en coaching :



- Un auditeur de gestion : “J’ai du mal à fixer le fer et je suis souvent fatigué. Mon métier me met la pression. J’ai besoin de me réorienter vers une activité professionnelle plus en accord avec mes motivations et ma santé.”

- Un conducteur de travaux : “ Je suis débordé. J’ai à apprendre à oser dire "non" et gérer mes priorités.”

- Une chargée de Communication : “J’aimerais défendre mes idées en réunion et je n’y arrive pas.”

- Un professeur : “Mes élèves ne s’intéressent pas à ce que je leur enseigne. Comment me faire respecter ?”

- Un Chef de Service Comptable: “ Je mets constamment la barre très haut pour tout ce je fais, çà me stresse et je me gâche la vie. J’aimerais pouvoir vivre de manière plus détendue. »



Mes compétences :

Coach

Coaching

COMMERCE

Commercial

Commercial b to b

Consultant RH

DEVELOPPEUR COMMERCIAL

Ingénieur d'Affaires

Outplacement

Recrutement

Vente

Ressources humaines

Accompagnement

Conseil RH

Formation

Commerce B2B

Conseil

Management

Communication