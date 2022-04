Consultante import-export, logistique avec spécialité transport marchandises dangereuse (CSTMD, certificat IATA et attestation IMDG . Etablissement FDS/MSDS, CLP, REACH.

Organisme de formation import-export et préparation TOEIC, Bridge et Listening and Reading, formation informatique préparation au PCIE (Passeport de Compétence Informatique Européen)



Mes compétences :

Import/Export

Microsoft Word

Microsoft Excel

import/export préparation

Microsoft Outlook