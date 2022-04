A travers mes expériences professionnelles notamment dans l’administration, la vente et le service clientèle, j’ai eu l’opportunité de développer une centaine polyvalence.



Effectivement la polyvalence de mes différents emplois me permet de m’intégrer rapidement et d’avoir d’efficacité, de qualité et de productivité.



Mes compétences :

Rigoureuse

Dynamique

Organisée

Sens relationnel

Créative