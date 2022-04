Anne-Marie BRAULT

Recherche activement un contrat d'alternance en tant que Chargé de Projet Événementiel avec l'école EPH, Paris.

Après ma licence en relations internationales et coréen, je cherche à me rediriger vers le secteur événementiel: un secteur exigeant au service du client et ouvert à l'international.

Ma formation atypique et mon intérêt pour l'Asie, spécifiquement la Corée, est un gage d'un nouveau regard à la fois, curieux et capable d'analyse multidisciplinaire.

Et afin d'y arriver je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation en tant que Chargé de Projets événementiels.

Motivée et Rigoureuse, je souhaite une expérience enrichissante pour l'entreprise et moi-même.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Relations internationales

Communication

Microsoft Publisher

Traduction anglais français

Joomla

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word