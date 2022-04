Anne-Marie BRUANT

J'ai occupé pendant plus de 10 ans au sein d'une entreprise internationale de la chimie un poste de Gestionnaire RH rattaché à la Direction des Ressources Humaines axé sur l'assistanat du département, la gestion administrative du personnel et le recrutement des intérimaires. J'ai intégré ensuite une autre entreprise internationale des industries métallurgiques où j'ai occupé la même fonction avec en plus la gestion de la formation.

Auparavant j'ai travaillé sur des fonctions d'assistanat commercial, marketing et de direction au sein de TPE et PME sur les secteurs de l'industrie pharmaceutique, chimique et mécanique de précision.



Je suis trilingue anglais / espagnol avec une double compétence RH / Assistanat de Direction.



Mes spécificités métier :



*Administration du personnel

*Droit du travail / droit des contrats

*Recrutement : intérimaires – stagiaires – non-cadres

*Relations sociales : gestion administrative autours des IRP

*Formation

*Gestion de la paye dans un contexte de paye externalisée



Logiciel SIRH : Peoplesoft – Zadig /Hypervision - Horoquartz

Logiciels bureautiques : Pack office 2010 (Word, excel, powerpoint)



Langues : anglais opérationnel et espagnol courant







Mes compétences :

Accidents du travail

Assistanat

Budget

Droit

Droit des contrats

Droit du travail

Formation

Gestion budget

Gestion de l'intérim

gestion des accidents du travail

Hypervision

Logistique

Médecine

Médecine du travail

Paye

People Soft