Alain BRUANT

Depuis plus de 25 ans dans l'informatique

J'ai connu les premiers pas de l'informatique personnel (ZX81) maîtrisé la programmation en assembleur avant de progresser dans le temps vers des langage de génération plus élevé (l4G, L5G)



J'ai été formateur pendant 1 an dans une structure spécialisé avant de rentrer chez Hirschmann pour gérer la partie technique des produits réseaux fabriqués et commercialisé.

EN 2000, j'ai souhaité me rapprocher de ma région natale et m'installé au pied du Jura. J'ai exercé des fonctions similaires chez Gardy SDC.



Depuis janvier 2005, j'ai créé ma société "AB inter NET work" et je travaille activement en tant que Consultant réseaux Ethernet dans le domaine industriel (transports, énergies, process,...) à base de produits Hirschmann.

Certifié Hirschmann HiNE et HiSe avec une expérience de près de 20 ans dans ce domaine, j'ai développé une connaissance très forte que je mets à disposition de mes clients et de ceux de la société Belden/Hirschmann.

Les 4 domaines dans lesquels j'interviens vont de l'ingénierie, en passant par l'assistance technique, l'audit et validation de réseau, jusqu'à la formation des personnels de maintenance ou des clients finaux sur Ethernet, sa théorie et en pratique sur les différents produits Hirschmann.



Mes compétences :

Consultant

Ethernet

Audit

Réseau

Formateur

TCP/IP

Industrie

Fibre optique

Trésorier d'une association

Réflectométrie

RFC2544

Ethernet TCP/IP

Wireshark

Wifi…

Gestion d'entreprise

Ethernet Industriel