Anne-Marie CABANIER

J'ai une forte capacité à mettre en place et dynamiser les équipes placées sous mon contrôle, grâce à un management humain, basé sur une disponibilité constante et sur une grande capacité d'écoute, d’analyse et de synthèse.

Je suis autonome dans la mise en œuvre des moyens avec un fort sens du résultat.

Mes dernières expériences occupées ont toutes été sur des créations de postes.



Mes compétences :

Créative

Force de proposition

Gout des chiffres

Management

Management humain

sens du resultat

Synthèses

budgets

Paye/Prsi

Import/Export

ISO 900X Standard

Enfin

PAYE SAGE LIGNE 100

COMPTA SAGE LIGNE 100