Anne-Marie CAPON

Chargée de recrutement au Pôle Formation Compétences du CIPEN depuis janvier 2016





Recrutement des alternants en BTS Tourisme, MUC, Assistant(e) de Gestion PME PMI, CIRA, Responsable de Développent Commercial (Bac+3) et CQP Concepteur Vendeur de Cuisines



Commercialisation et dossiers de demande de prise en charge des formations aux métiers de la Sécurité : CQP Agent de Prévention et de Sécurité, SSIAP 1, 2 et 3 - Sauveteur Secouriste du Travail



Mes compétences :

Adaptabilité

Suivi commercial et administratif

Mise en relation des apprenants avec les entrepris

Prospection commerciale

Sens de l'initiative

Gestion clients

Animation de stand forums post bac ou forums pour

Rigueur

Réactivité

Suivi clientèle

Bon relationnel

Relations avec les prescripteurs et organismes fin

Travail en équipe

Commercialisation

Recrutement des apprenants