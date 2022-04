Anne-Marie CUINIER

Esprit entrepreneurial,

e-commerce, webmarketing, gestion de projet



Passionnée par le développement de nouveaux projets, je suis toujours enthousiaste pour relever de nouveaux challenges, ...



Compétences :

> > E-commerce et webmarketing : acquisition de trafic qualifié (SEO, SEM, affiliation, comparateurs, partenariats, ...)

> > Social média marketing : gestion des réseaux sociaux et community management, production et animation éditoriale, veille

> > Communication : élaboration de stratégies de communication 360° incluant les leviers online et offline, recommandations et mise en œuvre

> > Animation commerciale : mise en œuvre d'actions commerciales, pilotage et coordination des actions, création d'outils d'aide à la vente, recrutement et fidélisation de clients

> > Management de projets : élaboration, mise en œuvre et développement opérationnel

> > Management d'équipe (jusqu’à 22 personnes)



Mes atouts :

> > Culture créative et commerciale

> > Professionnelle expérimentée et opérationnelle

> > Force de proposition

> > Adaptabilité et sens relationnel



Mes compétences :

Social media

Webmarketing

e-Commerce

Management d'équipe

E business

Management de projet

Réseaux sociaux

Community management

SEO/SEM

Pilotage commercial

Communication digital