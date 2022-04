Anne-Marie DANIELE

Divorcée en concubinage depuis 20ans.2 enfants ,1 fils de 36 ans marié et 2 petits enfant(Manon bientôt 5 ans et Bastien bientôt 2 ans),1 fille de 25 ans.Mon compagnon 1 fils 31 ans marié 3petits enfants et demi(Ryan 5 ans,Shawn 3 ans,Sarah 2ans,un petit garçon attendu pour janvier 2012)

Je ne m'ennuie pas du tout!trésoriére d'une association culturelle,milite pour la création d'un pôle culturel dans la seule ville capitale européenne de la culture qui n'en possede pas,pour la protection,le nettoyage et la reconnaissance de notre fleuve local l'HUVEAUNE,membre d'un collectif d'associations impliquant plusieurs communes concernées par ce cours d'eau dans le même but.Je passe ma vie en réunions et manifestations de toutes sortes,politiques aussi,j'arrive à me ménager quelques heures avec mon bonhomme,dans un club de boules.J'essaie de ne pas oublier mes ami(e)s.Mais quelques fois je regrette que les journées ne soient pas plus longues!Heureusement que je suis à la retraite,je n'aurais plus le temps d'aller travailler!