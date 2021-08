Nathalie TOYE

Native de Marseille, j'ai travaillé après mes études cinq ans au Yémen dans les secteurs français de la coopération internationale au développement et de la recherche en sciences sociales. Cette expérience a approfondi mes connaissances de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (ANMO / MENA) et ma rappelé que les concepts de paix, de démocratie et d'altérité sont fragiles dans leurs applications. J'en ai conservé l'envie de participer, en France comme à l'international, à la promotion du respect des principes d'État de Droit et de redevabilité, comme des pratiques démocratiques et de solidarité.



Plus récemment, ma collaboration à la mission d'information Dérèglements climatiques et conflits ma convaincu de l'étroite interconnexion entre les 17 objectifs de développement durable (ODD).



Ouverte à toute proposition pour laquelle mon profil - tourné vers l'ANMO, la promotion de la démocratie et les projets de développement durable - serait apprécié, je vous invite à me contacter si vous avez des pistes ou des contacts à me suggérer, j'en serai ravie.



Merci pour votre attention et bonne continuation dans vos projets !