Anne-Marie DEBIEN

Installée à Bordeaux en tant que Réflexologue plantaire énergétique chinoise - Praticienne Reiki et Maître enseignant Reiki Usui, Reiki Shamballa (Reiki healing), Reiki Kundalini et Reiki Or - praticienne Massage énergétique - Litho-thérapie/cristallo-thérapie/Géobiologie cristalline - Conseillère en Plantes Médicinales et Aromatiques et Astrologue Hindoue ou Indienne, mon parcours est fait de passion, de formations professionnelles et personnelles et est aussi en partie autodidacte .



Je pratique l'astrologie hindoue ou indienne depuis 2002, l'énergétique chinoise et la réflexologie depuis 2007 ...Je m'intéresse aux plantes et à leurs bienfaits depuis 2008 et suis conseillère certifiée en phytothérapie et aromathérapie depuis 2012, praticienne Reiki depuis 2013, Maître enseignante Reiki Kundalini, Reiki Or, Reiki Shamballa (Reiki multidimensional healing) depuis 2014 et praticienne Massage énergétique depuis 2014, litho-thérapeute depuis avril 2016



J'ai écrit le livre "Place des Humains" publié aux éditions Mélibée en mai 2015 http://www.editions-melibee.com/catalogue/spiritualite/9782362527968-place-des-humains/ , disponible en version papier et en version ebook



mon site : http://www.reflexreikiqi-phytoastro.com



Mes compétences :

Réflexologie plantaire

Aromathérapie

Astrologie indienne (hindoue)

Massage énergétique

Plantes médicinales

Reiki Usui, Shamballa 12D & 13D, Kundalini, Or

Géobiologie

Lithothérapie