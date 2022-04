Anne-Marie DELAUGERE

J'ai débuté dans le journalisme dans la presse régionale où j'ai appris le métier aussi bien de journaliste que de secrétaire de rédaction et même de photographe. Par la suite, je me suis intéressée à la communication des collectivités territoriales en tant qu'attachée de presse puis conseil pour les aider à définir des stratégies de valorisation de leur patrimoine touristique.



Mon parcours personnel m'a amenée à voyager et travailler aux Etats-Unis ainsi qu'en Allemagne où j'ai intégré une maison d'édition spécialisée dans des revues haut de gamme.



Aujourd'hui, je vis à Paris et participe à des projets associatifs en tant que rédactrice et animatrice radio. J'interviens en tant que conseil pour des organismes professionnels.

Travailler dans un milieu multi-culturel est pour moi un plus.



Mes compétences :

Animation de réseaux

Rédactrice

Bureautique

Rédacteur web

Radio

Communication

Langues

Accompagnement

Conseil

Organisation du travail

Arts