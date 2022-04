Anne Marie DI PIETRO

A l'écoute d'opportunité d'un nouveau poste dans le secteur du BTP, de la construction et de la promotion.



J'ai acquis une forte expérience dans le BTP durant mon BTS et ma licence . j'ai été en poste en tant qu’Économiste de la construction mais j'ai principalement de l'expérience en tant que commerciale/chargée d'affaires et chargée de clientèle dans le secteur du BTP



Grâce à ma licence et mon BTS j'ai d'autres compétences transverses tels que le recrutement , l'administratifs de PME BTP , et les RH.



Mes compétences :

Ressources humaines

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Bâtiment

Développement commercial

Gestion de la relation client

Relations clients

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet