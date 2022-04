Anne-Marie EPENOY

Actuellement responsable technique dans une SSII, j'ai managé une équipe allant jusqu'à 15 personnes. J'ai également occupé le poste de responsable informatique dans une structure de 250 personnes gérant une équipe de 2 personnes et la gestion des prestataires. Grandes connaissances fonctionnelles dans tous les domaines de l'entreprise (de la comptabilité à la gestion commerciale en intégrant la gestion de production), je sais également approfondir le domaine technique notamment Visual Studio (C#) et SqlServer.



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Microsoft SQL Server

Relation clientèle

VAX/VMS

Microsoft Windows

Microsoft Office

Tierce Maintenance

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft C-SHARP

FORTRAN

Compléments Excel