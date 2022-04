Anne-Marie ESTEVES

Depuis 12 ans, mes parcours professionnel et personnel m’ont amené à m’immerger dans la création de sites web, le web marketing, le webmastering éditorial, la communication et à assurer une veille technologique et éditoriale.



En vue de valoriser un parcours atypique et d'acquérir de nouvelles compétences, j'ai décidé de reprendre des études. Je viens d'obtenir un master 2 en communication numérique, gestion de projets et veille stratégique avec la mention bien.



Pour me définir en quelques mots clés, je dirais que je suis créative & technique, j’aime apprendre et je suis curieuse.



Cela se traduit par une forte polyvalence qui ne m’empêche pas d’aller chercher les infos, les talents ou les compétences que je ne maîtrise pas. Cela me permet également de dialoguer avec des interlocuteurs différents et de prendre une certaine distance critique face aux effets d’annonce ou propositions.



Le fil rouge de mon parcours professionnel et personnel est la gestion de projet. Que ce soit durant mes études d’architecture ou dans la gestion du magazine en ligneArray, mon crédo a toujours été de passer du projet à sa réalisation.



Aujourd’hui je souhaite intégrer une agence web ou une organisation pour relever de nouveaux challenges en tant que :



- chef de projet web

- social media manager

- chef de projet digitaux

- chargé de mission





Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Communication

Web 2.0

E-commerce

Créatif

Technique