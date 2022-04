Anne Marie ESTEVES

Mes quinze années d'expériences dans l'organisation événementielle au sein de l'industrie pharmaceutique, mon parcours personnel ainsi que mes aspirations profondes m'amènent tout naturellement aujourd'hui à m’impliquer dans les combats en faveur de la Santé.



Les échanges avec la communauté scientifique et les patients, m’ont fait prendre conscience très tôt de l'enjeu de la Recherche Médicale et permis de donner un sens à mon travail quotidien.



Je crois en la solidarité, en l’humanité savante et fédère en ce sens. Chez Hemisphere, je n'ai eu de cesse de faire adhérer la direction et les équipes à la création de sites internet pour des associations de patients atteints de maladies rares.



Mon ambition est de créer des événements solidaires supra nationaux pour favoriser les relations scientifiques qui seraient des lieux d’échanges, de partage, de rencontres et des observatoires pour améliorer le quotidien des personnes en difficultés pour des raisons de santé ou de handicap



Mes compétences :

Tourisme d'affaires

Gestion de projet

Relations Presse