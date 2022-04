Anne Marie FABRE

Actuellement conseillère clientèle privé chez LCL, dans un environnement du monde digital.

Le monde de la banque suit le mouvement des habitudes de consommation des personnes.

On ne consomme plus sa banque à travers la visite de son conseiller en agence comme il y a encore quelques années. Nous vivons dans un monde qui va vite, on doit être connecté à sa banque quand on veut, où on veut et par n'importe quel vecteur.

Je gère donc mes clients à travers les nouvelles technologies que permet le digital, je suis conseillère en ligne. Mes clients peuvent se connecter à leur banque sur ordinateur, tablette, téléphone, réseaux sociaux mais aussi en se déplacent en agence. Je suis très heureuse d'avoir rejoins une banque qui bouge avec ses clients. C'est un métier passionnant, qui demande du relationnel, de l'écoute, force de propositions, de gestion et d'intelligence émotionnelle.





Mes compétences :

Suivi budgétaire

Management d'équipe

Organisation professionnelle

Gérer une clientèle

Suivi administratif

Analyse des besoins

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Téléphonie

Vente en ligne