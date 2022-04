Anne Marie FALL

JE METS A LA DISPOSITION D'ENTREPRISES OU D'ORGANISATIONS MON EXPERTISE DANS LES DOMAINES DE:

- L'ORGANISATION ET LA RESTRUCTURATION D'ENTREPRISES;

- LA STRATÉGIE ET LE DÉVELOPPEMENT;

- L'ANALYSE L'ÉVALUATION ET LA GESTION DE PROJETS;

- LA COMMUNICATION D'ENTREPRISES;

- LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ÉCRITS SONORES ET AUDIOVISUELS.



JE PRODUIS ET PRÉSENTE LE MAGAZINE ÉCONOMIQUE "LES ÉCHOS DE L'ECO..." DIFFUSE SUR LA TÉLÉVISION PUBLIQUE SÉNÉGALAISE LA RTS1



Mes compétences :

GESTION DE PROJETS