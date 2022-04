Anne-Marie FORGET

Passionnée par les animaux, petite, je voulais devenir vétérinaire, c'est donc tout naturellement que je me suis dirigée vers des études scientifiques.

Après avoir obtenu un bac D, j'ai continué dans le domaine des sciences avec un cursus en science de la vie et de la terre à la faculté de Creteil. Malheureusement des problèmes familiaux ont fait que j'ai du interrompre celles-ci.

​

Je me suis par la suite concentrée sur une autre de mes passions, à savoir l'informatique, et j'ai donc passé un certificat d'analyste programmeur C++ au CNFDI de Brunoy. Je me suis de plus formée en autodidacte a différents langages de programmation du web ( html, javascript, css ) ainsi qu'aux logiciels de graphisme ( Paint shop pro, Gimp ) et de bureautique ( Open office).



Ayant toujours aimé la littérature, que ce soit au travers de la lecture ou de l'écriture, lorsque mes parents ont commencé a avoir des problèmes de santé et que j'ai du envisager de travailler depuis chez moi pour m'occuper d'eux, je me suis dis pourquoi ne pas me tourner vers les travaux de retranscription.

​

Je m'engage donc dans cette voie aujourd'hui, afin de pouvoir a la fois gagner ma vie et remplir mes obligations familiales.



Mes compétences :

OpenOffice

Retranscription audio et video

PHP

GIMP

Paint Shop Pro

JavaScript

HTML

CSS