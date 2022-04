Anne Marie FORNET

SELECTNEUF est un réseau national de distribution d’immobilier neuf en France et dans les DOM.

Nous vous apportons notre savoir-faire et nos conseils avisés en matière d’accession à la propriété et d’investissement dans l’ immobilier neuf. Notre activité de conseil débute par un diagnostic patrimonial de votre situation. Nous analysons votre capacité d’endettement, calculons vos économies d’impôts possibles et déterminons l’épargne mensuelle que vous pouvez consentir pour développer votre patrimoine et préparer votre avenir. Afin de vous aider dans cette démarche, votre conseiller SELECTNEUF assure en toute indépendance l’interface avec les différents intervenants (promoteur, notaire, banquier, courtier, assureur) jusqu’à la réalisation de votre acquisition.