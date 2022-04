Anne-Marie GARCIA

Une carrière internationale, commerce et marketing export avec une expertise de 14 ans sur les marchés nord et sud américains.

Profil de Business Développeur avec un fort talent de négociatrice et une vision opérationnelle avec des résultats probants.

• 10 ans d’expérience aux USA dans le domaine des vins et spiritueux de luxe : développement et management à l’international de marques et de groupes de produit

• 4 ans d’expérience international de management compte cles en Amerique Latine /télévision

• Trilingue: Français-Anglais-Espagnol, Portugais opérationnel, connaissances en Italien.



Mes compétences :

Business

Capacité d'adaptation

Commerciale

Export

Gestion des stocks

Grande Capacité d'Adaptation

International

Lancement de nouveaux produits

Marketing

Stratégie

Stratégie commerciale

Stratégie commerciale et marketing

Transport

Transport international