Anne-Marie GARCIA

25 ans chez MERIAL sas, une société SANOFI, (anciennement, RHONE MERIEUX)

en occupant postes d'assistantes de différents chefs de service et différents secteurs.

Culture élargie de l'entreprise pharmaceutique vétérinaire, et d'un site de production de médicaments. Evènement de 2010 : l'obtention de l'agrément FDA, pour la vente de nos médicaments aux Etats-Unis. Très gros défi, porteur sur la pérénisation de la Société.



Pour changer un petit peu de voie, si l'opportunité se présente, Aimerais m'orienter vers l'animation de formations collectives, car je n'exploite malheureusement pas assez mes atouts de bon communicateur. Pour l'anecdote quand j'étais jeune je rêvais d'intégrer une école d'animateurs radio et je me programmais toute seule des émissions qui valaient bien celles que l'on écoutait alors...!!!!!.......



Je suis également animateur sécurité depuis plusieurs années, avec challenges normes ISO etc.

et l'HSE me motive énormément.

Très impliquée dans la démarche de protection de l'environnement, en pharmacie, dans tout ce qui concerne nos destructions de déchets, nous avons de quoi faire et les normes de plus en plus restrictives (et les associations de riverains !) nous obligent constamment à réviser nos modes de fonctionnement. En sécurité, avec le produit que nous manipulons, nous sommes sans cesse sur le qui-vice en ce qui concerne la protection du salarié et celle de l'environnement.

je me reéjoui d'avoir choisi cette option dans mon travail parce que l'assistanat simplement administratif est un acquis de longue date pour moi.



Voilà une petite idée de mon positionnement aujourd'hui.



Ouverte aux échanges travail ou loisirs.



Mes compétences :

Ecoute

Enthousiasme

Psychologie

Sens de l'écoute

