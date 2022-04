Anne-Marie GIFFARD

Riche d’une expérience de plus de 20 ans dans l’assistanat administratif et commercial, j'ai entrepris une démarche de reconversion professionnelle, afin de me diriger vers le secteur de l'immobilier et plus précisément la gestion de biens immobiliers.

J'ai pendant 10 mois suivi la formation "parcours immobilier" dispensée par l'organisme Jean Moncouet à Toulouse en vue de l'obtention du CQP.

J'ai effectué un premier stage au sein du Groupe Dezon Immobilier à Toulouse au service gestion locative.

J'ai également eu l'opportunité de réaliser un autre stage en tant que chargé de location chez Lecointe St Aubin.

Cela m'a permis d'acquérir l'expérience nécessaire pour parfaire les connaissances acquises lors des cours théoriques.



Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Sens de l'organisation

Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint

ICS

LOGIN

AS400