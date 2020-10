Je suis Anne-Marie Gigoi, praticienne en hypnose ericksonienne et psycho-praticienne en développement personnel.

J'ai fait le choix de me former auprès de différentes écoles afin de pouvoir proposer un accompagnement sur mesure, riche et complet, permettant de m'adapter à chaque parcours de vie.



formée depuis plus de vingt ans à la programmation neuro linguistique (pnl),

formée par lInstitut Centre France dHypnose Ericksonienne (ICFHE),

formée par l'A.R.C.H.E. (Académie pour la Recherche et la Connaissance en Hypnose Ericksonienne) - Enfants et Adolescents,

formée à la psychopathologie par l'IFHE, Dr Lombard (psychiatre et psychanalyste)

formée par Lili Rugierri au RITMO (retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires)

formée par l'Institut de Formation à l'Arrêt du Tabac par l'Hypnose (IFATH),

formée par par l'Institut Hypnosolutions gestion du poids et OOMycoach à la réduction virtuelle de l'estomac

membre du réseau ATH (arrêt tabac hypnose),





Je vous accueille dans mon cabinet sur Douarnenez (29), au 34 rue Yan Dargent.

Je pratique également mes accompagnements en visio conférence, un onglet spécifique de mon site internet vous explique le déroulé de ce rendez-vous à distance.



Lorsque j'ai découvert l'hypnose il y a de cela quelques années maintenant, j'ai été d'emblée séduite par la puissance de cet outil dédié au mieux-être et s'intégrant parfaitement dans la sphère du développement personnel.



Il accroît encore plus le champ des possibles en nous permettant d'utiliser pleinement nos ressources internes.



Vous devenez ainsi acteur de votre propre changement en mettant fin aux comportements limitants qui vous bloquent aujourd'hui et vous vous projetez enfin vers l'avenir en toute confiance.



L'utilisation de l'hypnose est très large et s'adapte aussi bien aux adultes qu'aux adolescents et aux enfants.