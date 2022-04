Installée depuis 1983, d'abord en tant qu'acupunctrice puis nutritionniste, j'ai exercé 20 ans à Brest. Depuis 2003, je suis revenue dans le midi, à côté de Marseille, ville où j'ai grandi et fait mes études.

Mon combat contre les régimes me passionne, et j'ai écrit en 2003 "La fin du yoyo".





Mes compétences :

Nutritionniste

Médecin