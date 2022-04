Anne-Marie GLIME

Ma démarche « Etre & Agir en Conscience » est avant tout une rencontre humaine centrée sur les ressources que nous avons tous d'être dans une présence authentique, claire et éveillée.

Une invitation à accueillir le meilleur de vous-même pour agir au mieux avec votre environnement !



Spécialiste de l’équilibre « efficience & bien être » par l émergence de l’intelligence individuelle et collective : une démarche avec des conséquences majeures au niveau de la qualité de vie au travail et du plaisir de réussir ensemble.

Permet par l'ouverture d esprit dans la posture du Dirigeant et de son équipe, de développer une approche plus détendue et sereine des situations, les utilisant comme une occasion de croissance, avec conscience de soi, des autres et de l'environnement.



J'accompagne également les personnes dans leur contexte privé en coaching de vie, en développement personnel, et en Psycho-Somatothérapie.



Mes spécialisations

Conseil, Formation, Coaching et Team building, Facilitation de groupe, Leadership individuel et collectif, Travail d'équipe en co-construction de projet avec partage de vision.

Efficacité professionnelle, communication & relations humaines, gestion de conflit, gestion du stress…Individuel et groupe



Mes formations

Certifiée « Coach & Team », accompagnement du changement, formée à la pédagogie, intervention en formation et aux méthodes collaboratives, simples et innovantes qui favorisent la participation, la motivation, la responsabilité, et la créativité.



Psychothérapie intégrative et soin de Biopolarité

Individuel, couple et groupe





Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Bilan de compétences

Coaching

Conseil

Consultante rh

Formation

Management

Management d'équipe

Management d'équipe et de projet

Leadership

Psychothérapie

Team building