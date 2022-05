Martine ALVES

Formée à la gestion des hôtels et restaurants à l'école hôtelière de Bordeaux

puis titulaire d'une maitrise de responsable de gestion en management opérationnel

j'ai managé et supervisé les départements d'un centre de séminaire puis animé et guidé les équipes de 15 sites au sein de groupes hôteliers.

Par la suite, j'ai participé à plusieurs projets comme le déploiement logistique d'un outil de réservation sur 220 hôtels de Paris et Ile de France

ou l'organisation de l'hébergement des accrédités pour les 9emes championnat du monde d'athlétisme Paris 2003.

Depuis 2006, je contribue au sein d'ITG à organiser les échanges entre les consultants et leur entreprise (mise en relation, lettre info, site internet et extranet, site en régions, plateforme collaborative d'échanges) mais aussi à accroître la visibilité à l'extérieur en axant tous nos moyens sur l'e-communication, partenariats et synergies, participations à des salons (micro entreprises, Cadres & CO...).



Aujourd'hui, ma mission concerne l'amélioration et la validation des process tout au long de la chaine de transformation et par là, le respect de la garantie de service que nous nous sommes fixés.



Mes compétences :

Conseil

Ressources humaines

Accompagnement

Autonomie professionnelle