Business & Sourcing Manager chez HOMMES & SOLUTIONS, filiale depuis 2014 du Groupe TLTI, j’anime son offre de sourcing agile et de placement de profils experts de l’IT et du Conseil, indifféremment des salariés d’E.S.N, de Cabinets partenaires et/ou de freelances, une offre principalement destinée aux sociétés utilisatrices, situées en France métropolitaine,



Nous étudions attentivement vos besoins et vous proposons rapidement, en toute transparence et à un coût maîtrisé, une sélection de profils idoines, qui sont motivés et disponibles pour rejoindre vos projets.



Interlocuteur de proximité, nous assurons le contrôle de conformité fournisseurs et un suivi régulier de l’ensemble des profils délégués pendant toute la durée de leurs missions.



Exemples de besoins traités :

- IT /AMOA / MOE, ERP (tous modules de SAP), CRM, EDI, SIRH, SIH, Décisionnel, Big Data, Web, transformation digitale ;

- Architectes, Directeurs ou Chefs de projets, PMO, Consultants métiers, fonctionnels et/ou techniques ;

- Développeurs, Testeurs, Support N1, N2, N3, VIP, TMA, Formateurs, Conduite du changement ;

- RSSI, Acheteurs de prestations, Ingénieurs commerciaux, Consultants en recrutement, Chargés de recherches.



Statuts des différents profils délégués :

- Salariés, confirmés dans leurs postes, d’environ 1000 E.S.N / Cabinets partenaires homologués ;

- Vivier d’environ 15000 Freelances, Consultant(e)s autonomes en portage salarial, Managers de transition ;

- Salariés identifiés en recherche de mobilité.



Pascal BOUTEILLE

Business & Sourcing Manager

pascal.bouteille@hommes-et-solutions.fr



Mes compétences :

Architecte

Commercial

Formateur commercial

HR Access

Recruteur

SAP

SAP HR

Sourcing

Support

Technique

Recrutement IT

Conseil

Développement commercial

Ressouces humaines

Formation