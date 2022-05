Paulette ZALSTAIN

DIRECTRICE ASSOCIEE DANS UNE PME - MANAGEMENT ET GESTION D’ENTREPRISE :

-gestion du personnel et gestion financière



DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES :

- Mise en place d’entretiens d’évaluation, (Mairie d'Aulnay sous Bois)

- Revalorisation d’un système informatisé en vue d’optimiser la gestion des compétences, (Mairie d'Aulnay sous Bois)

- Formation et recrutement (IBM Tel-Aviv - Formations et Développements, Paris - Radio France)





PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL, mes modes opératoires appréhendent l'implication individuelle par l'analyse de la personnalité et l'appréciation de l’intelligence engagées dans les actes de travail



COACH, j’offre un espace de paroles permettant :

- d’ « Accoucher les esprits »

- Réactivité & Créativité en fonction des demandes de l’entreprise

- Mise en relation aux autres dans le travail



RESPONSABLE de l’association BECOME "Etre en devenir" qui a pour activités principales :



- le Portefeuille de compétences



- le Bilan de compétences



- l’Accompagnement en entreprise :

Analyse des écarts entre le travail prescrit et celui réalisé,

Compréhension des conflits liés à l’impact de changements survenus dans l’entreprise,

Reconnaissance et prise en compte des préoccupations et inquiétudes par le collectif,

Construction d’une relation de confiance,

Coordination des activités et renforcement de la coopération de l’équipe face aux projets, compréhension des enjeux



- Coaching



- Outplacement :

Reclassement individuel ou collectif

Faire le point sur la carrière professionnelle pour mieux rebondir

Opération de mobilité



QUELQUES REALISATIONS : CLTA; Full Com; Iris Informatique; Global Concept; Marsans; Hôpital Saint-Antoine, Rectorat......





*** REFERENCE DE RAPHAEL HERBIN (contact direct): Paulette à été ma coach lors d'un marketing emploi de l'ANPE cadre pendant près de 3 mois.



C'est une femme volontaire, dynamique, qui sait créer des synergies et motiver ses élèves.



En résumé cette grande professionnelle vous apportera non seulement de vous voir à votre juste valeur mais vous permettra également de vous surpasser.



Mes compétences :

Créativité

Mise en Relation

Mobilité

Motivation

Réactivité