Anne-Marie GOUHIER

Mon CV express :

Technicienne d'étude du travail formée par ingénieurs BTE à Caen 14

Technicienne MODAPTS formée par ergonome ERGOTIME



J'ai acqui une expérience significative des process industriels (plasturgie, métallurgie, maroquinerie),

3 ans d'activités dans la confection : création, gestion gammes, relations avec donneurs d'ordres, plans de productivité.

10 ans d'activités dans la métallurgie : assistante qualité, création et gestion gammes, animatrice chantiers de progrès

6 ans d'activités dans l'automobiles : ingénierie unités de production (implantation, flux, études de postes), plans de productivité, animatrice chantiers progrès



Je maîtrise les missions liées :

- au développement, à la mise en route et la qualification des moyens de production ,

- l’ergonomie, la détermination et la mesure des temps (analyse gestuelle,chronos),

- la mise en œuvre de plan de productivité à l'aide des outils lean.



Mes compétences :

PROCESS

SMED

KAISEN

AMDEC

VSM

METHODES

RIGOUREUSE

AISANCE RELATIONNELLE ET ADAPTATION

Lean Manufacturing

MESURE DES TEMPS DE PRODUCTION

SAP R/3