Graphiste polyvalente print et web/mobile, du brief au suivi photo, stylisme et suivi fabrication, et du rough à la P.A.O sur Photoshop CS6, Illustrator. Et InDesign, Xpress, ZBrush, Painter, Dreamweaver, Keynote, Pages, Power-Point, Acrobat, After Effects, Flash, HTML5, CSS3.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Culture

Rédaction

Graphisme

Design graphique

Illustration

Web design

Stylisme