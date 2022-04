Anne-Marie HUBERT

Issue du marketing et de la communication dans de grandes agences parisiennes et après 10 ans à l'étranger dont une grande partie à New York, je me suis reconvertie dans l'immobilier en Provence.

Je suis à chaque instant à l'écoute de ma clientèle. Le service avant tout.

concernant les acquéreurs : consciente qu'un investissement Immobilier est une décision importante je les accompagne tout au long de leur parcours, depuis une recherche personnalisée en fonction de leurs critères, jusqu'à la signature des actes et leur emménagement dans les lieux.

Concernant les vendeurs : en leur offrant une communication maximum pour leur bien, grâce aux partenaires immobiliers du réseau Optimhome 1500 sites environ sur l'Europe et en les conseillant sur le marché immobilier et ses fluctuations....

Secteur Saint-Raphaël, Frejus, Paris.