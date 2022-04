Anne-Marie JEGARD

Depuis 1998 : Consultante Indépendante en Ressources Humaines



AM JEGARD a une méthodologie, des outils, un savoir-faire pour faire émerger les ressources des personnes (sur le plan personnel que professionnel). Elle travaille au niveau individuel et collectif.



Elle fait prendre conscience des capacités et des potentiels de chacun

- en utilisant des outils de type questionnaire (excellente maîtrise du MBTI et des préférences cérébrales HBDI par exemple)

- et à partir de sa connaissance de la dynamique des personnes et des équipes.



Elle arrive en douceur à impliquer toute une équipe dans un processus d’évolution pour plus d’efficacité



Concrètement :

- un problème avec une équipe qui dysfonctionne ou qui n’arrive pas à trouver un rythme efficace de travail

- une personne (dirigeant, manager,…) qui ne sait plus très bien où il se situe professionnellement et/ou dans une équipe

- Lorsqu’il faut traiter des conflits au sein d’une équipe, que les membres ne communiquent plus et deviennent inefficaces.

- Ou bien encore pour mettre en place un plan de formation au management pour un groupe identifié de managers



Elle arrive à rebooster aussi bien les personnes que les équipes.



Elle intervient pour les différents niveaux de management et connaît les différents aspects RH (recrutement, communication, problématiques de management d’équipe,…)



Elle a de bonnes références de comité de direction (BHV, SOPRA, Exide, …) et d’équipes de middle management (HERMES, TOTAL, GCC)







Quelques informations plus précises :

Consultante indépendante depuis 14 ans après 10 ans en cabinet de recrutement par approche directe de cadres et dirigeants

Formation : psychologie, sciences de l’organisation et ressources humaines





Certifications HBDI, MBTI, SOSIE, « Démarche 360° »



PRESIDENTE DE L'AFTP (Association Francophone des Types psychologiques) La vocation première de l’AFTP est d’apporter un soutien efficace et rigoureux à ses adhérents (certifiés des outils de la typologie jungienne) afin de les aider à accroître leur professionnalisme dans l’exercice de leurs missions.

L’AFTP réunit régulièrement ses adhérents afin de leur proposer un lieu d’échange, d’approfondissement et d’amélioration de leur pratique



PREPARATION DES ORAUX DE PERSONNALITE ET DE MOTIVATION DES CONCOURS D'ENTREE AUX GRANDES ECOLES :

- travail individuel avec les candidats pour gagner en authenticité et pertinence

-réflexion approfondie : parcours solaire, projets et activités significatifs description de sa personnalité, expression de ses motivations, présentation de son projet d'études et profressionnel,

- entrainement vidéo, débriefing et conseils pratiques et très personnalisés



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement individuel

au management

Bilan de carrière

Cohésion d'équipe

Formation

Formation au management

Management