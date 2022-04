Ilan Cohen a une expérience d'une quinzaine d'années en consulting. Il a une double formation : Ingénieur (Centrale) et Finance (ESSEC).



Il réalise des missions de transformation intégrant différentes dimensions : optimisation des processus, gestion des risques (Enterprise Risk Management, risques financiers et risques opérationnels, contrôle interne) & mise en conformité réglementaire (audit réglementaire et conseil prudentiel).



Il intervient pour des établissements bancaires de taille et culture variées (grandes banques à petites structures).



Il participe aux débats de place par l'organisation de différentes manifestations (sénat, assemblée nationale, palais de la bourse, grands établissements bancaires).



Il est consultant expert pour la Banque Mondiale dans les domaines de la Micro Finance et du SME Banking.



