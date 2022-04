Ilan COHEN

Systems Engineer / DevOps Engineer :



• 11 ans d’expérience dans l’Ingénierie et l’Administration des Systèmes et des Réseaux.

• Solide expérience dans le domaine de la Production et de l’exploitation informatique.

• Bonnes connaissances des méthodes de gestion et de management de projet en environnement Agile et Scrum.

• Solides connaissances des outils et des pratiques liées au Web et aux systèmes d'information à fort trafic.

• Bonne expérience de travail avec des équipes internationales.

• Bonne capacité d’analyse, aptitude à travailler en équipe, sens de la rigueur et de l’organisation.



Mes compétences :

Réseaux

Infrastructure

Administration système

Exploitation informatique

Agile Scrum

Load Balancing

Monitoring

Architecture informatique

Microsoft Windows Server

Sécurité

GNU/Linux

Virtualisation

Scripting

Windows Powershell

Gestion de projet

DevOps

Ingénierie système

Ubuntu

Gestion de la production

Reporting

CentOS

Gestion des opérations

Gestion de la capacité

Automatisation