Anne Marie LACHAL

GERER UNE STRUCTURE

o Mettre en œuvre la gestion financière et juridique de la structure

o Participer à la définition de la stratégie de la structure et être le garant de sa mise en œuvre.

o Veiller au respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.



MANAGER

o Créer une véritable dynamique collective, pour fédérer l’équipe.

o Développer une vision commune et des modes de travail collectifs et coopératifs.

o Améliorer la motivation en donnant à chacun ses propres raisons d'agir.



ACCOMPAGNER

o Mobiliser et développer les ressources et les compétences

o Conduire et accompagner humainement les changements.

o Gérer les ressources humaines conformément à la politique générale et aux valeurs de la structure



COMMUNIQUER

o Piloter la création des outils et moyens.

o Animer des séminaires ; des réunions.

o Organiser des manifestations ; des conférences de presse.



ANIMER UN RESEAU COLLABORATIF

o Développer des logiques de travail partenariales et articuler l’action de chacun des acteurs.

o Organiser la synergie autour de valeurs partagées et acceptées

o Piloter des projets et en « coacher » les pilotes



DEVELOPPER L’ACTIVITE

o Développer la clientèle et gérer la relation «client».

o Réaliser des actions marketing

o Rechercher et négocier les financements





Mes compétences :

Animation de réseau

Management d'équipes

Management de projet

Gestion Financière et administrative