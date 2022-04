Anne-Marie LEDUC

Bonjour / bonsoir,



Après avoir travaillé 28 ans au sein d'une grande Organisation Internationale, je souhaite partager mon expérience et mettre à profit mes nombreux acquis en m'ouvrant vers d'autres horizons.



Très attirée par les milieux cosmopolites, je reste vraiment très intéressée par tout ce qui relève de l'international.



Ayant vécu de nombreuses années au Liban puis par la suite ayant poursuivi mon parcours en France, je peux facilement m'adapter à un nouvel environnement si tant est que la motivation m'aide à y parvenir. Je suis déterminée et perfectionniste. La motivation peut me mener très loin ;-)



Dynamique, impliquée, bien organisée et d'un naturel très à l'aise avec la communication vers autrui et en plusieurs langues, je serais ravie d'étudier toute nouvelle opportunité de carrière.



Je vous remercie vivement pour votre attention.



Mes compétences :

Ressources humaines

Secrétariat

Accueil en entreprise

Accueil de groupes

Accueil physique et téléphonique

Accueil

Accueil des clients

Réception Hôtellerie

Traduction anglais français

Accueil du public

Assistance administrative

Guide

Assistanat de direction

Coordination de projets

Gestion de projet